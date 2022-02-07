Бербок объяснила отмену встречи с Зеленским изменениями в графике французского министра

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ не смогла провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие еще и французский министр Жан-Ив Ле Дриан.

"Встречи не являются самоцелью, - сказала Бербок в понедельник в Киеве. - Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой, в ходе нее мы бы и встретились с президентом". "Планы с французской стороны оказались другими, - добавила министр. - Разумеется в связи с этим я со своей стороны адаптировала график".