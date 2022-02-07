Болгарская прокуратура проверит информацию премьер-министра о преступных лидерах страны

СОФИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии сообщила в понедельник о начале проверки информации премьер-министра Кирила Петкова о криминальных лидерах государства. Об этом говорится в сообщении прокуратуры, размещенном на ее официальном сайте, по итогам встречи Петкова с главным прокурором Иваном Гешевым.

"Во время рабочей встречи премьер-министр назвал имена и клички лиц, которые, по его мнению, находятся в основании экономической и криминальной преступности в стране и в отношении которых не были предприняты действия по привлечению к уголовной ответственности, - сообщает прокуратура. - Иван Гешев выразил уверенность, что прокуратура выполнит свои обязанности, независимо от статуса проверяемых лиц. Господин Петков и начальник его кабинета Лена Борисловова будут вызваны в прокуратуру с целью получения полного списка лиц, названного в ходе рабочей встречи".

"Прокуратура Болгарии выполнит свои обязанности и проведет объективную и всестороннюю проверку в отношении названных лиц", - указано в сообщении.

Рабочая встреча главы правительства и главного прокурора республики состоялась 4 февраля. В понедельник на брифинге Петков сообщил, что "с удовольствием явится на допрос в прокуратуру", напомнив журналистам о самых ярких коррупционных скандалах, о которых писали СМИ, но которые не вызвали интереса у прокурорских работников. В частности, Петков упомянул о публикации снимков из спальни бывшего премьера, лидера партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова, на которых видны пачки евро, слитки золота и пистолет, и о необоснованном авансовом выделении средств при строительстве автомагистралей, ремонте водохранилищ.

"По каждому из этих случаев правительство подготовит справки с известной обществу информацией и передаст их прокуратуре. Я уже спрашивал, почему нет развития ситуации, касающейся проверки публичной информации об этих вопросах и гражданах, которые упоминаются в публикациях. Если мы хотим иметь работающее правосудие, то все должны быть проинформированы о действиях, которые прокуратура предпринимает", - подчеркнул премьер.

Ожидается, что официальный допрос главы болгарского правительства в прокуратуре состоится в ближайшие несколько дней.