Блинкен заявил, что США с союзниками намерены увеличить помощь Украине для самообороны

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американская администрация активно работает с Конгрессом США и зарубежными союзниками в целях увеличения объемов военной помощи Украине. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя", - сказал шеф американской дипломатии. Он напомнил, что Вашингтон в прошлом году предоставил Киеву 650 млн долларов в качестве военной помощи.

"Мы дали союзникам разрешение поставлять [Киеву военную] технику американского производства. Мы развернули [дополнительные] силы [в Европе] и привели другие [подразделения] в состояние повышенной готовности, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", - отметил Блинкен.

Правительство США неоднократно сигнализировало в последние дни о готовности к расширению поставок оружия и военной техники Украине.

США и Украина едины во мнении, что путь к урегулированию в Донбассе дают минские соглашения, утверждает Блинкен.

Блинкен утверждает, что Украина будет готова двигаться к предоставлению Донбассу особого статуса при решении вопроса о последовательности шагов.