Bloomberg: лидеры стран G7 намерены обсудить Украину на виртуальной встрече 24 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи намерены 24 февраля обсудить в виртуальном формате ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании собираются 24 февраля провести встречу в виртуальном формате. Источники Bloomberg утверждают, что она будет посвящена ситуации на границе России с Украиной и приписываемому РФ "наращиванию сил".

На встрече будет поднят вопрос о возможном введении "санкций в случае, если Россия примет решение вторгнуться на Украину", отмечается в материале Bloomberg. При этом, по словам его источников, участники встречи намерены "придерживаться конструктивного подхода, приветствующего снижение напряженности путем дипломатических усилий". Источники агентства отмечают, что дата проведения встречи может быть изменена "в зависимости от развития событий".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.