Байден назвал Германию одной из ближайших союзниц США

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия является одной из ближайших союзниц США, стороны действуют в отношении РФ в полном согласии друг с другом. Об этом заявил американский президент Джо Байден в понедельник на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме.

"Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе", - утверждал американский лидер.

По его словам, Вашингтон и Берлин также работают вместе над "вызовами, которые представляет Китай", а также над "продвижением стабильности на Западных Балканах".