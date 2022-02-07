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Байден назвал Германию одной из ближайших союзниц США

Президент Соединенных Штатов заявил, что стороны действуют в отношении России в полном согласии друг с другом

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия является одной из ближайших союзниц США, стороны действуют в отношении РФ в полном согласии друг с другом. Об этом заявил американский президент Джо Байден в понедельник на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме.

"Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе", - утверждал американский лидер.

По его словам, Вашингтон и Берлин также работают вместе над "вызовами, которые представляет Китай", а также над "продвижением стабильности на Западных Балканах".

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