В ЕС заявили, что не получали предложений по модели голосования сербов в Косове

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Европейский союз не получал никаких конкретных предложений по модели голосования сербов в непризнанном Косове на предстоящих президентских и парламентских выборах 3 апреля 2022 года. Об этом в понедельник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в комментарии агентству Танюг.

"Ничего из вышеперечисленного не было предложено или представлено специальному представителю ЕС Лайчаку во время его переговоров в Приштине на прошлой неделе", - заявил Стано.

Он также отметил, что, когда речь идет о голосовании сербов из Косова и Метохии на выборах в Сербии, Белград и Приштина должны провести переговоры и прийти к консенсусу.

Специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром посетили Косово с трехдневным визитом, где провели переговоры с властями непризнанного образования и лидерами политических партий. После этого Лайчак и Эскобар прибыли с визитом в Белград, где встретились с президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, а также провели ряд встреч с членами правительства.

После визита Мирослава Лайчака в Косово в ряде албанских косовских СМИ появилась информация, что главный переговорщик Приштины Бесник Беслими передал специальному представителю ЕС "конкретные предложения" по проведению голосования сербов в Косове на предстоящих президентских и парламентских выборах 3 апреля 2022 года.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.