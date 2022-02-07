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В Анкаре заявили, что дата визита Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни

Представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что "предложение Эрдогана о встрече президентов России и Украины имеют критически важное значение"

АНКАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни. С таким утверждением выступил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины имеют критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата", - полагает представитель Эрдогана.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь указывал, что сроки возможной поездки Путина в Турцию пока не определены.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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