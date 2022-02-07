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Депутаты отправили в отставку спикера парламента Черногории

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании поддержал отставку спикера парламента Алексы Бечича. Голосование состоялось по инициативе оппозиционной Демократической партии социалистов Мило Джукановича. Трансляцию заседания ведет в понедельник пресс-служба парламента.

"Голосовало 79 депутатов, "за" проголосовали 43 депутата, "против" 36, один воздержался. Парламент принял решение о лишении должности спикера парламента", - заявила заместитель председателя парламента Бранка Бошняк.

Черногория находится в глубочайшем политическом кризисе. 4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича.

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