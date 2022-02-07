Псаки утверждает, что "Севпоток -2" не будет запущен в случае агрессии РФ против Украины

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что трубопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в случае агрессии России в отношении Украины, однако она не стала уточнять, согласна ли с этим ФРГ.

На регулярном брифинге для журналистов в понедельник ей был задан вопрос, согласился ли канцлер ФРГ Олаф Шольц, находящийся с визитом в Вашингтоне, с необходимостью не запускать "Северный поток - 2" в случае эскалации вокруг Украины. "У всех у вас есть возможность, я уверена, задать ему самому этот вопрос, и я, конечно, не могу говорить за него", - ответила Псаки. "Но мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что "Северный поток - 2" не будет запущен, если Россия вторгнется [на Украину]. И эта позиция остается", - подчеркнула она.

"Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен", - вновь заявила Псаки.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе. Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.