В Пентагоне заявили, что не усматривают прямой угрозы восточному флангу НАТО со стороны РФ

"Никаких специфических или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО нет", - сказал он. При этом Кирби подчеркнул, что США по-прежнему видят большое скопление российских войск на границе РФ и Украины, а также в Белоруссии. "Но ничего напрямую не представляет угрозу восточному флангу НАТО", - добавил пресс-секретарь.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.