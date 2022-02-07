Избирком Сербии утвердил отчет о проведении референдума об изменении в конституцию

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Республиканская избирательная комиссия Сербии утвердила официальный отчет о проведенном референдуме по внесению изменений в конституцию Сербии в области правосудия. Об этом сообщил в понедельник председатель избиркома Владимир Димитриевич.

Глава избиркома напомнил, что референдум прошел 16 января, 24 января было повторное голосование на девяти участках, а 2 февраля прошло еще одно повторное голосование на одном участке. По словам Димитриевича, изменения в конституции Сербии в области правосудия поддержали 59,2% голосовавших, за ответ "нет" проголосовали 39,35%. "Констатируем, что на республиканском референдуме принято решение об утверждении акта об изменении конституции Сербии с учетом того, что за них проголосовало большинство голосовавших", - заявил Димитриевич.

Референдум прошел в Сербии 16 января. На референдуме граждане отвечали на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" Голосующие должны были ответить на вопрос "да" или "нет". Изменения, вынесенные на референдум, касались избрания судей и прокуроров.

Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать систему правосудия. Взамен Брюссель обещал "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции". Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явки 50% при проведении референдума. Таким образом, для принятия инициативы было необходимо простое большинство голосов.