Госдеп не стал комментировать сообщения о планах размещения комплексов THAAD на Украине

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал в понедельник комментировать на брифинге для журналистов сообщения о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

"Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В понедельник дипломатический источник сообщил ТАСС, что Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.