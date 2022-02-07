Байден: США и ФРГ готовы добросовестно продолжать вести переговоры по безопасности с РФ

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия готовы добросовестно продолжать вести переговоры по безопасности с РФ. Об этом в понедельник заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией", - сказал он. Байден добавил, что дипломатия - это наилучший способ разрешить сложившуюся ситуацию на российско-украинской границе.

Говоря о встрече с Шольцем, президент США заявил, что "она была очень продуктивной".

Западные страны готовы быстро ввести санкции в отношении РФ в случае ее "вторжения" на Украину, заявил президент США.

"Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые четко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьезные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины. <...> В случае дальнейшего вторжения РФ все не может идти как прежде", - сказал он.

Байден обсудил с Шольцем в том числе "вызовы мировому порядку" со стороны КНР.

"Мы также обсудили вызовы мировому порядку, которые представляет Китай наравне с Россией и другими соперниками, которые добиваются менее либерального будущего", - заявил Байден.

Соединенные Штаты считают ФРГ абсолютно надежным партнером, и Берлину нет никакой необходимости вновь завоевывать доверие Вашингтона, заявил Байден.

"Нет необходимости завоевывать доверие [Вашингтона], США абсолютно ему [Шольцу] доверяют", - сказал он, отвечая на вопрос относительно доверия американцев Берлину.

Санкции США и их европейских союзников против РФ в случае ее агрессии в отношении Украины ударят в том числе и по интересам западных стран, заявил Байден.

"Мы введем наиболее жесткие санкции из тех, что когда-либо вводились. Экономические санкции. <...> Они также повлияют на других. Отчасти это повлияет на нас, повлияет на европейцев, но они окажут глубокое влияние на <...> экономику [РФ]", - утверждал глава вашингтонской администрации.

США не допустят запуска газопровода "Северный поток - 2", если Россия вторгнется на Украину, заявил Байден.

"Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда "Северного потока - 2" больше не будет", - сказал он.

Байден отказался уточнить, как США добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. "Я обещаю, что мы сможем это сделать", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Соединенные Штаты готовы самостоятельно покрыть существенную часть потребностей европейских стран в природном газе, если его поставки из России будут приостановлены, заявил президент США.

"Мы изучаем возможности покрытия [поставок] природного газа из России. <...> Мы полагаем, что можем покрыть существенную часть [спроса]", - сказал он.

Байден заявил, что обсудил с Шольцем в том числе принцип коллективной обороны НАТО, поддержку союзников в Восточной Европе.