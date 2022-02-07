Шольц высказался за дипломатию в конфликте вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. В конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности, переговоры с РФ "являются хорошим знаком". Об этом заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с американским президентом Джо Байденом.

"Мы оказались в очень сложной ситуации, - сказал он. - Ясно, что военная угроза присутствует, об этом нельзя молчать". "Мы будем выступать единым фронтом", - добавил Шольц.

"Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ", - предупредил Шольц. По его словам, это имело бы "очень и очень высокую цену для России". "Одновременно важно использовать все дипломатические возможности", - добавил канцлер.

Санкции Запада в отношении России в случае ее агрессии против Украины будут тщательно согласованы, заявил Шольц.

"По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе "Северного потока - 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.