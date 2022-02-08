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Вучич выразил надежду, что Россия и США найдут мирное решение мирового кризиса

Президент Сербии отметил, что не опасается ни за будущее Сербии, ни за будущее континента

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что россияне и американцы найдут мирное решение в сложившейся ситуации. С таким заявлением он выступил в понедельник в эфире канала Happy TV.

"Мы [Сербия] достигнем больших результатов, и у людей появятся большие надежды, для наших детей, для будущего здесь, и тогда люди начнут возвращаться. Единственное, что нам здесь может помешать, это большой мировой кризис. Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным. И тогда я ни за что не опасаюсь, ни за будущее Сербии, ни за будущее континента", - заявил он.

"Но несмотря на все это, мы исходим из самого плохого сценария, и сегодня мы стараемся обеспечить наши резервы", - подчеркнул сербский лидер, сообщив о запасах продовольствия, которые делает страна.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАРоссияСербияВучич, Александар
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