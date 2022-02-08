Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что с 10 по 20 февраля на полигонах страны пройдут учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"С 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины с применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW", - сказал Резников в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Министр назвал места, где будут проводиться учения. "Это - Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Алешковские Пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса, и это только полигоны. А кроме того, есть еще отдельные участки" - уточнил министр.

Он отметил, что сейчас Украина получает от многих стран оружие, "о котором ранее только мечтала". "Сегодня (7 февраля) я провел очень хороший, теплый разговор с Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании, мы говорили про дальнейшую помощь как оружием, так и определенными коммуникациями с его стороны. Так что у нас все под контролем", - отметил Резников.