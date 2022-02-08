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Визит Эмманюэля Макрона в Москву
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Макрон: дискуссии по новому порядку безопасности в Европе продолжатся в ближайшие дни

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшее время предстоят содержательные дискуссии по новому порядку стабильности и безопасности в Европе.

"Ближайшие дни будут определяющими и предполагают содержательные дискуссии, - сказал Макрон в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "У нас есть воля работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", - заявил французский лидер. Трансляцию пресс-конференции ведет пресс-служба Елисейского дворца.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльВизит Эмманюэля Макрона в Москву
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