Украина заявила, что Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе дипломатическим путем

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем и украинские власти исходят из этой позиции на всех переговорных площадках. Об этом заявил в понедельник председатель украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Андрей Костин.

"Необходима общая позиция украинской власти и по Минским соглашениям, и в нормандском формате. Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем. Давайте опираться на позицию президента", - заявил Костин.