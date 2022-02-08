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Украина заявила, что Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе дипломатическим путем

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем и украинские власти исходят из этой позиции на всех переговорных площадках. Об этом заявил в понедельник председатель украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Андрей Костин.

"Необходима общая позиция украинской власти и по Минским соглашениям, и в нормандском формате. Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем. Давайте опираться на позицию президента", - заявил Костин.

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