Макрон обсудил с Путиным проект Конституции Белоруссии и слова Лукашенко о ядерном оружии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о новом проекте Конституции Белоруссии, а также о словах Лукашенко про размещение на своей территории ядерного оружия РФ.

"Я выразил президенту Путину озабоченность в связи с новым проектом Конституции Белоруссии, который предполагает упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года, а также в связи с заявлением президента Лукашенко от 27 декабря о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от президента Путина", - заявил Макрон на совместной с российским лидером пресс-конференции.