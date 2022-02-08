Украина получила согласие США на поставки вооружений из стран Балтии

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Киев получил согласие Вашингтона на поставки вооружений странами Балтии для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"Сегодня мы получили согласие Соединенных Штатов на поставки очень интересных вещей странами Балтии, и я думаю, что в ближайшее время, надеюсь, я смогу похвастаться тем, о чем мы давно мечтали, но нам говорили, что это невозможно", - сказал Резников.

"Главное, происходит то, чего не было раньше, раньше мы не могли даже мечтать получить такое количество "Джавелинов", когда-то они были запрещены для поставок на Украину", - добавил министр. Он подчеркнул, что уже около десятка стран непосредственно поставляют Украине летальные вооружения, "причем бесплатно, в качестве поддержки и подарка". "Есть страны, с которыми у нас контракты, у которых мы покупаем определенное оружие, и это тоже нас устраивает", - сказал Резников.

Он выразил сожаление, что "некоторые страны, такие как Германия, пока что имеют принципиальную позицию не поставлять нам летальное оружие". "К сожалению, не только свое, но она еще блокирует приобретение нами летального оружие через специальное Агентство НАТО по поддержке и закупкам", - посетовал министр.

Как сообщил Резников, в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, а он ведет переписку с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. "Я надеюсь, что это первая ласточка, потому что мы письменно им написали, что нам надо, и это не только деньги на госпиталь, который мы благодаря им получаем в Эстонии", - сказал Резников.

Что касается Израиля, который так же отказывается поставлять Украине оружие, то, по словам министра, "там свои тонкие отношения". "У Израиля всегда была своя позиция, но это не означает, что мы определенные хорошие, интересные вещи, которые имеются в других странах, не можем получить", - считает Резников.