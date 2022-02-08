СМИ: в посольстве США в Киеве обсуждается переезд дипмиссии на запад Украины

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Киеве рассматривает вариант с перемещением дипмиссии в западные регионы страны из-за опасений относительно эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил в понедельник портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

По его сведениям, в американском посольстве пока не приняли какого-либо решения относительно условий, сроков или места переноса дипмиссии, однако подобные вопросы активно обсуждаются. В Госдепартаменте порталу ответили, что "не готовы пока делать никаких объявлений" по данной теме и добавили, что продолжают призывать американских граждан, которые находятся на Украине, покинуть страну.

23 января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Как отмечалось в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, указанные решения приняты "из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.