В Белом доме заявили, что Байден и Шольц обсудили в Вашингтоне Украину, РФ и энергетику

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник в Вашингтоне обсудили ситуацию вокруг Украины, сдерживание России и вопросы, связанные с энергетикой. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российского военного присутствия у границ Украины, подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также свою приверженность недопущению использования Россией энергоресурсов в качестве оружия", - говорится в сообщении.

"[Они] заявили о приверженности тесному сотрудничестве в вопросе вызовов со стороны Китая и дальнейшему продвижению стабильности и процветания на западе Балкан", - добавила пресс-служба Белого дома. Стороны затронули тему председательства Германии в Группе семи в этом году. Байден подтвердил свое стремление и дальше укреплять отношения с Берлином и углублять трансатлантическое партнерство.

Через неделю Шольцу предстоит очная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как объявила пресс-служба Кремля, переговоры двух лидеров состоятся в Москве 15 февраля. Ожидается, что стороны рассмотрят прежде всего обстановку вокруг Украины и вопрос о предоставлении России Западом гарантий безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.