Япония поприветствовала слова поддержки посла США по вопросу северных территорий

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приветствует слова поддержки США, которые озвучил посол этой страны Рам Эмануэль. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Мы приветствуем слова американского посла, который сообщил, что США ввиду общих ценностей и принципов поддерживают Японию и [японского] премьер-министра Фумио Кисиду", - подчеркнул Хаяси.

7 февраля Эмануэль заявил в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов). В то же время он выразил поддержку усилиям японского и российского правительств в попытках заключить мирный договор.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.