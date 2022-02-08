В КНДР прошла сессия парламента, посвященная бюджету и другим вопросам

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Очередная, шестая сессия Верховного народного собрания (ВНС, парламент) 14-го созыва состоялась в КНДР с 6 по 7 февраля. Как сообщает во вторник агентство ЦТАК, в ее ходе обсуждался бюджет страны, а также "другие текущие вопросы". Лидер страны Ким Чен Ын в сессии не участвовал.

Участники приняли решение в 2022 году увеличить на 33% расходы на "работу по предотвращению эпидемии", указав на приоритет борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В 2020 году КНДР полностью закрыла государственные границы. Согласно сообщениям северокорейских СМИ, за все время пандемии в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Депутаты также подчеркнули необходимость полной реализации пятилетнего плана развития КНДР, "достижения заметных перемен в экономике и повышения уровня жизни граждан". Приоритетными отраслями в 2022 году должны стать металлургическая и химическая промышленность, отмечается в сообщении. Участники сессии указали, что в прошлом году план был перевыполнен на 148%, "несмотря на санкции со стороны враждебных сил и мировой кризис в системе здравоохранения".

ЦТАК отмечает, что в 2021 году оборонный бюджет страны составил 15,9% ВВП, и этот показатель останется без изменений в нынешнем году. "Участники сессии выразили решимость гарантировать полное выполнение пятилетнего плана и прославить этот важный год как год великих побед", - резюмирует агентство.

Верховное народное собрание - высший законодательный орган КНДР, в нем насчитывается 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, один-два раза в год собираются в Пхеньяне, чтобы в одобрить бюджет страны и наиболее важные законопроекты.