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CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по "Северному потоку"

Официально отмену встречи объяснили изменениями в расписании, отмечает телеканал
© Ирина Яковлева/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной помощи Киеву. Об этом сообщил в понедельник ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер со ссылкой на источник в правительстве Украины.

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"Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток -2", если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь", - написал он в Twitter.

Тэппер сообщил, что официально отмену встречи объяснили изменениями в расписании, однако по информации его источника, "это было сделано [Зеленским] намеренно". "Германия в Восточной Европе и Киеве все больше воспринимается как союзник России, а не западный союзник", - привел ведущий CNN слова источника.

В понедельник Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.

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