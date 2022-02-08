Китай выступил против расширения НАТО

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Представительство КНР в ЕС выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", - подчеркивается в нем.

Согласно документу, подобные попытки альянса "лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере". "Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур", - говорится в заявлении.

"НАТО - порождение холодной войны, - отмечается в нем. - Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений". Согласно заявлению, Североатлантический альянс "должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность".

В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместную декларацию Китая и РФ по итогам встречи лидеров двух стран в Пекине якобы следует считать "попыткой отрицать право суверенных стран делать самостоятельный выбор" относительно оборонных союзов. Он подчеркнул, что "двери альянса остаются открытыми".

Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил открытие зимних Олимпийских игр. В пятницу состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса. В ходе переговоров на высшем уровне было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.