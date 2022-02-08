Нижняя палата парламента Японии выразила озабоченность в связи с ситуацией на Украине

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии приняла во вторник резолюцию с выражением озабоченности в связи с ситуацией на Украине. За нее проголосовали депутаты от правящих и оппозиционных партий.

Резолюция требует от правительства Японии "приложить все силы с использованием имеющихся дипломатических ресурсов для того, чтобы добиться смягчения напряженности на Украине". В документе подчеркивается, что Токио "последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность" этой страны.

"Япония, - говорится в резолюции, - решительно отвергает попытки любых государств изменить сложившуюся ситуацию силовым путем". В документе отмечается, что обстановка на границах Украины "дестабилизирована действиями внешних сил, там сохраняется напряженность". Однако, как отмечает во вторник газета Sankei, при согласовании текста были отвергнуты попытки ряда депутатов подвергнуть критике Россию в этой резолюции .

В то же время 7 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио будет в тесном сотрудничестве с США решать вопрос о санкциях в отношении Москвы в случае военного конфликта на территории Украины, однако пока не намерен говорить о конкретном содержании таких мер. Премьер-министр Фумио Кисида ранее также неоднократно заявлял, что его правительство в связи с ситуацией вокруг Украины будет действовать в русле общей политики Группы семи (G7).

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.