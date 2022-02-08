В Эстонии сообщили о совместной с Латвией закупке военной техники

ТАЛЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Центр оборонных инвестиций Эстонии намерен совместно с Министерством обороны Латвии закупить 16 различных типов военной техники на сумму €693 млн, что станет крупнейшей оборонной закупкой в истории Эстонии.

"Совместная закупка, несомненно, обеспечит гораздо более выгодные позиции на переговорах и позволит добиться лучших условий и цен за единицу [техники]", - говорится в заявлении Центра оборонных инвестиций, которое приводит во вторник агентство BNS.

Как сообщил начальник транспортного отдела Центра оборонных инвестиций Томас Калда, в рамках тендера планируется найти партнера, который в течение ближайших десяти лет будет поставлять в большом количестве технику 16 различных типов для нужд Сил обороны Эстонии, народного ополчения (кайтселийт), полиции и пограничной охраны, а также подведомственных Министерству обороны Латвии учреждений.

В рамках закупки будет приобретена как новая, так и бывшая в употреблении техника. Закупка будет проведена в два этапа: на первом этапе будут приобретены автомобили грузоподъемностью до пяти тонн, затем - более вместительная техника, указано в сообщении. Для Эстонии эта закупка станет крупнейшей в истории.