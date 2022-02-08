Лукашенко заявил, что Западу еще до референдума не нравится предстоящий выбор белорусов

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу еще до референдума по обновленной конституции не нравится предстоящий выбор белорусов.

"Этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения, - сказал Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности, сообщает агентство БелТА. - Вспомните прошлые времена: мы еще не начали кампанию какую-то, они ее уже перечеркнули". По его словам, точно "так будет и сейчас, не станет исключением предстоящая кампания".