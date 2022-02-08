Республиканцы пригрозили срывом любой сделки с Ираном, не рассмотренной Конгрессом США

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов-республиканцев в составе 33 законодателей пригрозила администрации президента Джо Байдена срывом любой ядерной сделки с Ираном, если Конгрессу США не будет позволено предварительно с ней детально ознакомиться и проголосовать по каждому из ее пунктов. Соответствующее предупреждение, как сообщило в понедельник вечером агентство Reuters, содержится в письме сенатора Теда Круза (от штата Техас) от имени его однопартийцев главе Белого дома.

В нем, по сведениям агентства, в частности, говорится, что сенаторы-республиканцы воспользуются "всем имеющимся в наличии перечнем возможностей и рычагов влияния" для обеспечения гарантии того, что правительство Байдена будет строго придерживаться законов США при заключении любого нового соглашения по ядерной программе Ирана, переговоры по которому должны возобновиться во вторник в Вене.

В послании, указывает Reuters, Круз и другие сенаторы отметили, что имплементация любой новой сделки с Ираном будет "серьезно, если не безнадежно, затруднена", если президент не выполнит предусмотренные законом обязательства, призванные обеспечить надзор Конгресса за изменениями, внесенными в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе 2015 года.

Составители письма отметили, что любая ядерная сделка с Ираном является "настолько важной для национальной безопасности США", что ее принятие потребует совета и одобрения двумя третями состава Сената Конгресса. Любая же договоренность, не получившая такой поддержки, будет, предупредили они, вероятно аннулирована следующей администрацией США, которая, как полагают подписанты послания, будет по итогам президентских выборов 2024 года сформирована Республиканской партией.

Переговоры в Вене

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить работу над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены завершить работу в феврале 2022 года.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил на этой неделе в интервью газете "Коммерсантъ", что проект итогового документа по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе уже сверстан. По его словам, переговоры по восстановлению СВПД находятся на финальной стадии. Дипломат пояснил, что осталось еще "несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе".

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.