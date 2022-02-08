Белоруссия может после пандемии отправить в Сирию военных врачей

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения о якобы принятом решении отправить белорусских военных в Сирию.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент не против, чтобы с гуманитарными целями в Сирию поехали белорусские, в том числе военные, врачи. "Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - сказал Лукашенко. Он также сообщил, "грипп у Кочановой (Наталья Кочанова - спикер верхней палаты парламента - прим. ТАСС) и Кухарева (Владимир Кухарев - председатель Мингорисполкома - прим. ТАСС), [грипп] хлещет в Минске слева направо". "Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что никто из белорусских военных воевать в Сирию не поедет. "Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах", - пояснил Лукашенко. "Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - уточнил президент Белоруссии.

Правительство РФ одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Белоруссии в Сирии. Проектом соглашения установлено, что Белоруссия для оказания гуманитарной помощи Сирии по приглашению Дамаска направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек. При этом состав, численность, организационно-штатная структура, задачи белорусского воинского контингента определяются белорусской стороной при согласовании с Россией.