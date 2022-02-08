ЛНР предупредила о скором прибытии в Донбасс 100 британских спецназовцев

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании в ближайшее время прибудут в Донбасс, в составе штатных подразделений они могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий. Об этом заявил во вторник официальный представитель управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании. Несмотря на то, что Великобританией официально заявляется, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию, нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий. В ближайшее время ожидается их прибытие в <...> зону так называемой операции объединенных сил (силовой операции ВС Украины в Донбассе - прим. ТАСС)", - сказал Филипоненко.

Кроме того, отметил Филипоненко, агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о результатах проверки состояния боеготовности украинских воинских частей к началу наступательной операции. "В ходе проверки главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный указал на крайне низкую укомплектованность воинских частей медицинским персоналом и неготовность медицинских учреждений к приему большого количества раненых <...>. Он поставил задачу доукомплектовать подразделения медицинским персоналом в кратчайшие сроки", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

Возможная диверсия

Разведка Народной милиции ЛНР узнала о подготовке украинскими спецслужбами постановочного теракта на одном из промышленных и социальных объектов с опасным производством.

"Получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным, окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято", - указал Филипоненко.

По словам представителя, данная диверсия должна, по замыслу Киева, "позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма со стороны независимых республик и заявить о вынужденном ответном применении своих вооруженных сил под предлогом устранения "террористической угрозы" в Донбассе".

Украинские войска

Данные разведки ЛНР говорят о том, что украинские войска в Донбассе продолжают стягивать силы.

"Нам продолжает поступать информация о стягивании украинских войск и усилении подразделений в зоне так называемой операции объединенных сил, в частности: в зону ответственности 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) запланировано прибытие 80-й ОДШБР, которая в настоящее время завершила мероприятия боевого слаживания под руководством натовских инструкторов на полигоне Старичи в Львовской области и готовится совершить марш железнодорожным транспортом; на позиции 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие разведывательной группы из состава разведроты соединения", - сказал Филипоненко.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко 26 января сообщал, что ВСУ ведут подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, тщательно скрывая стягивание сил. При этом начальник управления Народной милиции заявлял, что ВСУ в настоящее время не готовы к наступлению по всей линии соприкосновения.

Постановочные сюжеты

Разведка ЛНР располагает сведениями, что Киев продолжает кампанию по подготовке фейковых сюжетов, журналисты одного из телеканалов снимают постановочные видео о якобы невыносимой жизни людей у линии соприкосновения, чтобы возложить ответственность за это на ЛНР.

"Украинское руководство продолжает твердо придерживаться утвержденного замысла. <...> В зоне ответственности 24-й механизированной бригады в Попаснянском районе представителями объединенного центра военно-гражданского сотрудничества и съемочной группой украинского "5 канала" осуществляется подготовка постановочных видеосюжетов о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской народной республики", - сказал Иван Филипоненко.

Беспилотник ОБСЕ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют полетам беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, из-за чего один из аппаратов миссии был утерян.

"Продолжают отмечаться факты подавления сигналов каналов управления БЛА миссии ОБСЕ с целью недопущения вскрытия наблюдателями военной техники ВСУ, размещенной вне мест хранения, а также в жилых массивах населенных пунктов. <...> В результате противоправных действий киевских боевиков в районе населенного пункта Золотое-2 беспилотный летательный аппарат миссии был утерян", - говорится в сообщении НМ ЛНР.

В ведомстве добавили, что зафиксирована работа мобильных групп, которые осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Камышеваха и Золотое-2.

Также, по информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах. "Зафиксировано размещение одной боевой бронированной машины в населенном пункте Капитаново, одной боевой машины пехоты в населенном пункте Нижнее и двух боевых бронированных машин в населенном пункте Боброво", - заявили в ведомстве. В Народной милиции напомнили, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по контролю за перемирием.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БЛА в рамках своей деятельности для контроля за соблюдением перемирия. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.