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Министр обороны Украины назвал противовоздушную оборону одним из слабых мест в армии

Алексей Резников заявил, что у страны есть легкие комплексы, позволяющие в том числе сбивать воздушные цели, поэтому высадка десанта условного противника будет невозможна

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Противовоздушная оборона Украины нуждается в совершенствовании, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

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"Одним из сравнительно слабых мест украинской обороны в случае вторжения противника является противовоздушная оборона. Но, несмотря на это, высадка российских десантников будет невозможной", - сказал министр в эфире телеканала ICTV.

Резников напомнил, что у Украины есть те же комплексы противовоздушной обороны, что и у РФ, которые стоят на вооружении соответствующих дивизионов. "В то же время сказать, что мы абсолютно защищены, невозможно. Идеального прикрытия нет, мы над этим работаем", - сказал министр.

Он добавил, что у Украины есть легкие комплексы, позволяющие в том числе сбивать воздушные цели, поэтому высадка десанта условного противника на Украине будет невозможна, а бомбардировку крылатыми ракетами Резников считает нереалистичным сценарием.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он полагает, что ежедневные агрессивные заявления из Вашингтона, европейских столиц и накачивание Украины вооружениями ведут к такой напряженности, во время которой любая искра чрезвычайно опасна. Песков не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредил, что такие действия со стороны Киева будут иметь самые серьезные последствия. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе исключительно на основе Минских соглашений.

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