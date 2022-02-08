СМИ: расселение афганцев только с одной базы США обошлось как минимум в $620 млн

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Расходы, связанные с расселением афганцев, вывезенных в США после установления в сентябре движением "Талибан" (запрещено в РФ) полного контроля над Афганистаном, только с одной военной базы Макгайер-Тикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси превысили $620 млн. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны США сообщила во вторник газета Military Times .

Издание отметило, что неизвестно, сколько всего средств американских налогоплательщиков уже затрачено на размещение в США 120 тыс. жителей Афганистана, вывезенных из этой страны за последние полгода. 75 тыс. беженцев были временно размещены на восьми военных базах. 68 тыс. из них на сегодняшний день переселены из казарм, остальные по-прежнему находятся на попечении военных в ожидании того, что их куда-то переселят и трудоустроят или же обеспечат пособием.

Как пишет газета, изначально предполагалось, что база Макгайер-Тикс-Лейкхерст примет 3,5 тыс. афганских беженцев. В итоге же, по данным на середину ноября, там было размещено почти 14 тыс. беженцев.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.