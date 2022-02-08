Баку и Анкара обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил во вторник с замминистра национальной обороны Турции Мухсином Дере вопросы расширения военного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

"На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены вопросы участия авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале "Технофест-2022". Этот фестиваль авиации и космических технологий, который ежегодно проводится в Турции, в нынешнем году будет организован 26-29 мая в Баку.