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В Армении считают, что заявление Лукашенко о стране предназначено для внутренней повестки

Президент Белоруссии ранее, комментируя возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству, заявил, что "Армении деваться некуда"

ЕРЕВАН, 8 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Белоруссии об Армении в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву предназначено исключительно для внутриполитической повестки его страны. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Убеждены, что своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой", - отметил он.

В понедельник Лукашенко, комментируя возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что "Армении деваться некуда". "Вы думаете, они кому-то нужны? Никол Воваевич (премьер Армении Никол Пашинян - прим. ТАСС) это увидел", - отметил он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссия
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