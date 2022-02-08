Кулеба заявил, что Киев ждет сигналов, которые привез Макрон из Москвы

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украина с нетерпением ждет сигналов, которые президент Франции Эмманюэль Макрон озвучит во вторник в Киеве по результатам состоявшегося днем ранее визита в Москву, и открыта к дипломатическому диалогу. Об этом заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы с нетерпением ждем сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы. Мы открыты к диалогу, мы конструктивны и ищем дипломатические решения", - сказал он. При этом Кулеба подчеркнул, что Украина не намерена пересекать свои красные линии в вопросе урегулирования конфликта на востоке. "Никто не заставит нас пересечь наши красные линии", - добавил он.