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Кулеба заявил, что Киев ждет сигналов, которые привез Макрон из Москвы

Украинский министр иностранных дел заявил, что Киев открыт к диалогу

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украина с нетерпением ждет сигналов, которые президент Франции Эмманюэль Макрон озвучит во вторник в Киеве по результатам состоявшегося днем ранее визита в Москву, и открыта к дипломатическому диалогу. Об этом заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы с нетерпением ждем сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы. Мы открыты к диалогу, мы конструктивны и ищем дипломатические решения", - сказал он. При этом Кулеба подчеркнул, что Украина не намерена пересекать свои красные линии в вопросе урегулирования конфликта на востоке. "Никто не заставит нас пересечь наши красные линии", - добавил он.

Теги
УкраинаРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Визит Эмманюэля Макрона в Москву
Макрон считает, что своим визитом в Москву достиг цели, предотвратив эскалацию
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