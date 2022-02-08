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В Казахстане опровергли слухи о переносе столицы из Нур-Султана в Костанай

Информация о таких планах ранее распространялась в соцсетях

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Появившаяся в соцсетях информация о переносе казахстанской столицы из Нур-Султана в город Костанай не соответствует действительности. Об этом сообщил во вторник портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что [президент страны] Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это неправда", - говорится в сообщении.

В 1997 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан в честь Назарбаева. День столицы - 6 июля - отмечают в Казахстане как государственный праздник.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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