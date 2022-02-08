Дания повысит готовность армии, чтобы поддержать НАТО

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании по рекомендации Минобороны приняло решение о повышении готовности национальных вооруженных сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряженности вокруг Украины. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе военного ведомства королевства.

Готовность датского батальона, предназначенного для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней.

Кроме того, будет повышена готовность к отражению воздушного нападения. В случае оперативной необходимости на остров Борнхольм будут переброшены два самолета F-16. Подобная мера уже предпринималась "на фоне повышения активности российской авиации вблизи воздушного пространства Дании".

Повышение общей готовности означает, что вооруженные силы не будут, как это было ранее, заниматься выполнением задач на границе и охраной гражданских объектов в Копенгагене. В настоящее время решается, кому будут переданы эти задачи - полиции или ополчению.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.