Киев назвал позитивным сигналом решение не спешить с сертификацией "Северного потока - 2"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украина считает позитивным сигналом отсутствие спешки с сертификацией "Северного потока - 2" и озвученные западными партнерами угрозы блокировки проекта в случае "вторжения России на Украину". Об этом заявил во вторник ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция в отношении проекта "Северный поток - 2" остается неизменной. Мы считаем, что это вопрос безопасности Европы, не только Украины. Мы работаем с партнерами над поиском взаимоприемлемого решения. Для нас являются позитивными сигналы о том, что в принципе существует консенсус о том, чтобы не спешить с сертификацией "Северного потока - 2", и о том, что какое-либо военное вмешательство РФ на Украину, поставит крест на этом проекте", - сказал он на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александром Шалленбергом, Иваном Корчоком и Яном Липавским, которые находятся в Киеве с визитом.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.