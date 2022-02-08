В ЛНР заявили, что гуманитарной подгруппе не удалось достичь результата из-за Киева

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Заседание подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не принесло результатов из-за позиции украинской делегации. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам завершилось. Говорить о результатах не приходится", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале делегации ЛНР.

Ковшарь рассказала, что все вопросы повестки блокировались украинской стороной. По ее словам, представитель Киева в очередной раз выдвинул новые требования по началу работы подготовленного к открытию контрольного пункта пропуска у города Золотое, вместо того чтобы подтвердить ранее согласованные технические аспекты. Также остается нерешенным вопрос механизма взаимных гарантий безопасности, который был разрушен вследствие захвата украинской армией представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. "Заявленная на предыдущем заседании готовность украинской стороны перейти к предметному обсуждению технических параметров работы и переподтверждению ранее достигнутых договоренностей осталась не реализованной", - добавила Ковшарь.

Как рассказали в делегации ЛНР, на переговорах также не удалось конструктивно обсудить ход выполнения Украиной своих обязательств по процессуальной очистке лиц, переданных в ходе обменов 2019 и 2020 годов. Вместо этого представитель Киева заявила, что "почти все переданные в ЛНР в ходе упомянутых обменов лица объявлены Украиной в розыск из-за неявки в суд". "Ответить на вопрос "почему Украина продолжает преследовать людей, в отношении которых минскими соглашениями установлен прямой запрет на преследование?" украинская сторона не смогла <...>. Позиция республик остается прежней: двигаться дальше возможно только обеспечив безоговорочное выполнение обязательств, принятых в рамках минских переговоров", - подытожила Ковшарь.

Во вторник также проходят заседания подгрупп по политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 9 февраля.