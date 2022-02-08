Президент Казахстана 10-11 февраля посетит Россию

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 10-11 февраля. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

"10-11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента [России] Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. 10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства", - написал Уали на своей странице в Facebook.