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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Латвийский самолет Ан-2 нарушил государственную границу Белоруссии, залетев на белорусскую территорию на глубину 300 м. Об этом сообщил во вторник Госпогранкомитет Белоруссии.

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

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