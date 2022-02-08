Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Латвийский самолет Ан-2 нарушил государственную границу Белоруссии, залетев на белорусскую территорию на глубину 300 м. Об этом сообщил во вторник Госпогранкомитет Белоруссии.

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.