Зеленский во время встречи с Макроном заявил о желании сотрудничества в сфере безопасности

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в области безопасности. Об этом он написал в Twitter во вторник во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Киеве.

"Это первый визит президента Франции в нашу страну за последние 24 года. Убежден, он будет плодотворным для наших государств, ведь Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия", - написал украинский президент. При этом он назвал Макрона "хорошим другом".

Ранее во вторник офис украинского лидера распространил сообщение о начале переговоров Зеленского и Макрона, который прибыл в Киев с рабочим визитом. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина с нетерпением ждет сигналов, которые президент Франции озвучит во вторник в Киеве по результатам состоявшегося днем ранее визита в Москву.