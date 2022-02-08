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Слуцкий передал Вучичу подарок от патриарха Кирилла

Переговоры председателя комитета Госдумы по международным делам и президента Сербии прошли 8 февраля в Белграде

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий передал президенту Сербии Александару Вучичу икону в подарок от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом во вторник сербский лидер написал на своей странице в Instagram.

"Спасибо Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за чудесный подарок", - подписал президент фотографию на которой Слуцкий передает ему образ Христа.

Переговоры Вучича со Слуцким прошли 8 февраля в Белграде. Тематика встречи не уточнялась.

Теги
СербияВучич, АлександарСлуцкий, Леонид ЭдуардовичКирилл (патриарх)
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