Слуцкий передал Вучичу подарок от патриарха Кирилла

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий передал президенту Сербии Александару Вучичу икону в подарок от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом во вторник сербский лидер написал на своей странице в Instagram.

"Спасибо Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за чудесный подарок", - подписал президент фотографию на которой Слуцкий передает ему образ Христа.

Переговоры Вучича со Слуцким прошли 8 февраля в Белграде. Тематика встречи не уточнялась.