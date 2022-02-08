СМИ: все британские эсминцы типа 45 находятся в портах для ремонта силовых установок

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Все шесть современных эскадренных эсминцев проекта 45 британских военно-морских сил ошвартованы у причалов из-за проблем с двигателями. Об этом сообщает во вторник газета Evening Standard.

Эти корабли с управляемым ракетным оружием, создаваемые с 2003 года, с момента их спуска на воду испытывали, по свидетельству специалистов, проблемы с силовыми установками. В 2010 году у одного из них - HMS Daring - в Атлантике вышла из строя силовая установка, и ее пришлось ремонтировать в Канаде, а в 2012 году это пришлось делать уже в Бахрейне после поломки во время патрулирования у побережья Кувейта.

По признанию в 2015 году представителей Минобороны, у силовых установок кораблей, в частности интеркулера Northrup Grumman, возникали проблемы с надежностью, что приводило к перебоям в подаче электроэнергии для двигателей, оружейных и навигационных систем.

В ноябре 2021 года вице-адмирал Крис Гарднер заявил специальному комитету по обороне, что дефекты всех шести кораблей будут устранены к 2028 году. Он также подтвердил, что у HMS Diamond, который находился в сопровождении флагмана британских ВМС авианосца Queen Elizabeth в июле 2021 года "вышла из строя одна из газовых турбин <...>, пришлось ее заменить".

В настоящее время на этих эсминцах реализуется долгосрочный проект повышения мощности (PIP) с целью улучшения общей устойчивости системы за счет добавления модернизированных дизельных генераторов. 18 дизель-генераторных установок компания Rolls-Royce поставляет корпорации BAE Systems, которая руководит ремонтными работами.

По словам директора по поддержке боевых кораблей BAE Systems Джона Пирсона, "PIP призван значительно улучшить характеристики и надежность эсминцев Type 45".