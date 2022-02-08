Комитет Рады рекомендовал выйти из соглашения с СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал украинскому парламенту принять закон о выходе Украины из Соглашения с СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом во вторник сообщил представитель правительства Украины в Раде Тарас Мельничук.

"Комитет Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству на своем заседании одобрил и рекомендует Верховной раде Украины поддержать в целом правительственный проект закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", - написал он в своем телеграм-канале.

Документ был заключен с государствами - участниками СНГ.