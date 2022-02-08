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Турция подтверждает готовность провести заседание контактной группы по Донбассу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что даты проведения заседания в настоящий момент неясны

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Турция подтвердила во вторник готовность провести на своей территории заседание трехсторонней Контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Даты проведения заседания неясны. Мы не являемся стороной переговоров, а готовы принять их у себя, - приводит слова министра телеканал ТРТ. - С точки зрения логистики каких-либо проблем нет. Мы готовы провести [заседание], когда они захотят. Решение за ними (участниками группы - прим. ТАСС)".

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