Зеленский заявил, что имеет с Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом Франции Эмманюэлем Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом.
"Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - сказал Зеленский во вторник на пресс-конференции после переговоров с Макроном.
Зеленский сообщил, что "Укроборонпром" подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Зеленский заявил, что ожидает проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств.
"Мы рассчитываем на возможность встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств", - сказал он.
Зеленский заявил также, что рассчитывает на встречу советников лидеров "нормандской четверки" в ближайшие дни.