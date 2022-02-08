Зеленский заявил, что имеет с Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом Франции Эмманюэлем Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом.

"Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - сказал Зеленский во вторник на пресс-конференции после переговоров с Макроном.

Зеленский сообщил, что "Укроборонпром" подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.

Зеленский заявил, что ожидает проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств.

"Мы рассчитываем на возможность встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств", - сказал он.

Зеленский заявил также, что рассчитывает на встречу советников лидеров "нормандской четверки" в ближайшие дни.