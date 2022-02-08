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Макрон заявил, что Зеленский на переговорах выразил приверженность перемирию в Донбассе

Макрон заявил, что Зеленский на переговорах в Киеве выразил приверженность перемирию в Донбассе.

Макрон призвал к соблюдению минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине. Президент Франции заявил, что получил в Москве и Киеве заверения в приверженности минским соглашениям.

Политические советники лидеров стран нормандского формата встретятся в Берлине 10 февраля.

"Политические советники нормандского формата встретятся в Берлине в четверг", - сказал он. "Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной", - заявил Макрон.

Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту, сообщил Макрон. 

Франция ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.​​​​

В Киеве пригрозили СМИ санкциями за поездки в ДНР и ЛНР после интервью Пушилина Reuters
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций "с лидерами так называемых республик, признанных украинским государством как террористическая группировка"
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