Макрон заявил, что Зеленский на переговорах выразил приверженность перемирию в Донбассе

Макрон заявил, что Зеленский на переговорах в Киеве выразил приверженность перемирию в Донбассе.

Макрон призвал к соблюдению минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине. Президент Франции заявил, что получил в Москве и Киеве заверения в приверженности минским соглашениям.

Политические советники лидеров стран нормандского формата встретятся в Берлине 10 февраля.

"Политические советники нормандского формата встретятся в Берлине в четверг", - сказал он. "Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной", - заявил Макрон.

Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту, сообщил Макрон.

Франция ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.​​​​